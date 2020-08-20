4 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

TÜRKİYE'DE yılın ilk yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmasına rağmen toplam sermayesi 1,4 milyar liraya yaklaşan 4 bin 197 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Ocak- Haziran döneminde kuruluşuna imza atılan şirketlerin 391'i anonim, 3 bin 806'sı limited olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 77,96'yı buldu. Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 317'sinin İran, 141'inin Suriye, 107'sinin Ürdün, 96'sının Libya, 87'sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 86 şirketle Almanya, 78'er şirketle Mısır ve Suudi Arabistan, 59 şirketle Pakistan, 58 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ortaklı olanlar izledi.