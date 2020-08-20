Repo faizinde değişiklik beklenmiyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde yüzde 8,25 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu. Ekonomistler, O/N ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılmasını bekliyor. AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı. FOREKS anketine katılan 23 ekonomistin 16'sı TCMB'nin Ağustos toplantısından faiz değişikliği beklemezken, 7'si 75-175 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu.

8.25'TE SABİT TUTTU

2020 yılı Ocak ayında yüzde 11,25'e düşürülen gösterge faiz, Şubat ayında yüzde 10,75'e, Mart ayında yüzde 9,75'e, Nisan ayında ise yüzde 8,75'e, Mayıs ayında yüzde 8,25'e indirilmişti. TCMB, Haziran'da faizi, 25 baz puanlık indirim beklentisine karşın, yüzde 8.25 seviyesinde sabit tutarken, geçtiğimiz ay da beklendiği gibi değişikliğe gitmemişti.



IHALEYLE PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA VERİLDİ

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi. İhaleye 53 milyar 200 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,25, 11,27 ve 11,30 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,87, 11,89 ve 11,92 seviyesinde gerçekleşti.