Sanayi ihracatı en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin sanayi ihracatı, Temmuz ayında 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara kadar çıktı ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin sanayi ihracatı, Temmuz ayında, yılın 7 aylık döneminde ve son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemlerine göre belirgin düşüşler göstermesine karşın bu yıl içerisinde aylık bazda Nisan ayından bu yana artış kaydetti. Salgının en yoğun hissedildiği dönemler sonrasında yavaş yavaş normale dönülmesi, ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımlarıyla sanayinin çarklarının tekrar dönmeye başlaması geçen yılın aynı dönemine göre olmasa da bu yıl içerisinde sanayi ihracatını destekledi.

HAZIR GİYİM İKİNCİ

Açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayiye bağlı sektörlerin ihracatına bakıldığında en fazla ihracatı 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyvi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 47 milyon 755 bin dolarla çelik, 987 milyon 931 bin dolarla elektrik elektronik izledi.



ÇIMENTO VE DERI ILK SIRADA

SANAYİYE bağlı sektörlere ihracatta Almanya ve ABD öne çıktı. Bu ülkeleri Birleşik Krallık, İsrail, Fransa, Norveç, Irak, İtalya izledi. ABD'ye en fazla ihracatı çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, halı, savunma ve havacılık sanayii sektörleri gerçekleştirdi. Almanya'ya en fazla ihracatı deri ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme, makine ve aksamları, otomotiv sektörleri gerçekleştirdi. Elektrik elektronik ve mücevher sektörlerinin ihracatında da Birleşik Krallık ön plana çıktı.