Yurt dışına 605 milyon dolarlık kuru meyve satıldı

EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Yılın ilk yarısında kuru meyve sektörünün ihracatı 605 milyon dolar rakamına ulaştı" dedi. Celep, "Pandemiyle birlikle insanlar sağlıklı beslenmeye yöneldi, buna paralel olarak sağlıklı gıdaya talep yükselişe geçti. Dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği pandemi sürecinde ihracatın yarıya yakını tarım ürünlerinden sağlandı. Birliğimiz karantina koşullarının en fazla hissedildiği Nisanda 67 milyon dolarlık, Mayıs ayında ise 44 milyon dolarlık ihracata imza atıldı" diye konuştu. Yeni normalle ihracatımızdaki performansın olumlu yöne evrildiğini kaydeden Celep, şöyle devam etti: "Haziranda ihracatımız yüzde 47'lik artışla 58,4 milyon dolara yükseldi. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında bulunan İngiltere ile yüzde 82, Almanya ile 72, ABD ile yüzde 70, Hollanda ile yüzde 89 artış yaşadık. Yılın ilk yarısında kuru meyve sektörünün ihracatı 605 milyon dolar rakamına ulaştı. 271 bin 240 ton kuru meyveyi 134 ülkeye ihraç ettik."