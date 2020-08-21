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Haberler Ekonomi Bakan Pekcan'dan yabancı plakalı araçlarla ilgili açıklama

'dan yabancı plakalı araçlarla ilgili açıklama

, "’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı" dedi.

Bakan Pekcan'dan yabancı plakalı araçlarla ilgili açıklama

21.08.2020, 12:02 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,12:38

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" dedi.

DHA

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