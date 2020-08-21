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Haberler Ekonomi Denizli’de bir kişi pres makinesine başını sokarak intihar etti!

’de bir kişi pres makinesine başını sokarak etti!

’nin Merkezefendi ilçesinde paslanmaz metal ürünlerinin yapıldığı iş yerinde çalışan Bahattin A.'nın (44), başı pres makinesine sıkışmış, cansız bedeni bulundu. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bahattin A.'nın ettiğini belirledi.

Denizli’de bir kişi pres makinesine başını sokarak intihar etti!

21.08.2020, 17:12

Sümer Mahallesi'nde paslanmaz metal ürünlerin imalatını yapan iş yerinde çalışan Bahattin A.'nın dün gece eve gitmemesi üzerine ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, bu sabah Bahattin A.'nın çalıştığı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti.

Kapının açık olduğunu fark eden ekipler, içeri girdiklerinde Bahattin A.'nın, başı pres makinesine sıkışmış cansız bedeniyle karşılaştı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, Bahattin A.'nın başını pres makinesine sokarak, intihar ettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Bahattin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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