Emine Erdoğan'dan Karadeniz'de keşfedilen doğalgaza ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün aldığımız müjde, yıllardır Türkiye sevdasıyla sürdürülen titiz çalışmaların ve doğru enerji politikalarının bir sonucudur. Tohumları Berat Albayrak Bakanımız döneminde atılan ve daha sonra Fatih Dönmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, güzel bir meyve verdi.

Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğal gazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."