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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'müjde' mesajı

'tan 'müjde' mesajı

SON DAKİKA... , sosyal medya hesabından bugün 'ın açıklayacağı 'müjde' ile ilgili paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'müjde' mesajı

21.08.2020, 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,13:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.

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