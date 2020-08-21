Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'müjde' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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