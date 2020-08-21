Üç saat içinde 235 milyonluk satışa ulaştı

TOKİ ve TORKAM ortaklığında hayata geçirilen TORKAM E5 projesinin açık artırmayla satışa çıkan Açık Çarşı dükkânları yatırımcıların ilgi odağı oldu. İstanbul'da E5 Otoyolu'nun yanı başında, altın aks olarak nitelendirilen bir noktada yükselen TORKAM E5'in Açık Çarşı dükkânları yüksek katılımla yeni sahiplerini bulurken, açık artırmada yüksek satış grafiği yakalandı. Dükkânların 470 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 17 artış sağlanırken, üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı E5 Cadde ve Metro dükkânlarının yüzde 70'i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 235 milyon lira gelir elde edildi. Banka, eczane, kafe, kuyumcu gibi birçok sektörün yer alacağı Açık Çarşı dükkânlarıyla alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunan TORKAM, inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren projesiyle bulunduğu bölgeye büyük değer katıyor.

'BAŞARIYI TESCİLLEDİK'

Alıcıların kazançlı bir yatırım yaptıklarını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Nisan 2019 tarihinde açık artırması yapılan ve yatırımcılara ortalama yüzde 53 prim sağlayan transfer katındaki dükkanlardaki başarıyı bu açık arttırmada tescillediklerini belirterek, "E5 cadde ve Metro dükkanlarına yatırımcılar tarafın gösterilen ilgiyle tescillenmiş oldu" dedi. Bu satışın projelerine olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Dereli, şunları söyledi: "Çünkü ulaşım ağlarının merkezindeyiz. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı'nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için bize güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla ülkemize, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz."



YATAY MİMARİYE ÖRNEK

kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olan TORKAM E5, 20 bin 776 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağıyla bütünleşecek bir yapıda tasarlanan projede zemin altında -7 kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede teslimlerin Nisan 2021'de yapılması planlanıyor.

Yavuz KARAMAN