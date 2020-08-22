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Haberler Ekonomi Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

ve , Osmanlı Padişahı 'in türbesini ziyaret etti. Dönmez, 'de rezervi keşfine ilişkin "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi.

Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

22.08.2020, 14:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,14:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi.

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