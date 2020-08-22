Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi.

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