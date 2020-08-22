Aydın İncirliova Kaymakamlığı hizmet binasında faaliyet gösteren kamu kurumlarında korona virüs vakaları ortaya çıktı. Binada hizmet veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Kürşat Demirkıran ve bir memurun testleri pozitif çıktı. Tapu Müdürlüğü'nde de birkaç personelin testlerinde virüse rastlanınca faaliyetlere ara verildi. Binada gerekli dezenfeksiyon işlemlerin tamamlanması ve geçici personel görevlendirilmesiyle pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vereceği öğrenildi.
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Korona virüs çıkan müdürlük kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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