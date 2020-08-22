Piyasalar müjde haberine kilitlendi

TÜRKIYE dün Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlenirken, piyasalardaki olumlu yönde hareketlilik de sabah saatlerinde başladı. Müjdenin etkisiyle dolar güne sert bir düşüşle başladı. Perşembe gününü 7.35'ten kapatan dolar, dün sabah saatlerinde 7.22 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul Endeksi, haftanın son işlem gününde 1.106 ve 1.141 puan arasında hareket ettikten sonra 1109.88 puanda kapandı. Müjde etkisi ile gün içinde 7.19 liraya kadar inen Dolar, perşembe gününü 7.346 liradan kapatmıştı. Dolar, gün içinde 7.19'u gördükten sonra haftayı 7.316 seviyesinde bitirdi. Bir önceki günü 8.700 seviyesinde kapatan Euro da kapanışı 8.610 ile yaptı. Müjde haberi, piyasada en çok altın fiyatlarını düşürdü. Son 2-3 gün boyunca gram fiyatı 445 liraya kadar gerileyen altın, perşembeyi 459 liradan kapatmıştı. Müjdenin açıklanmasının ardından yapılan alımlarla altının gram fiyatı yeniden yükseldi. Böylece haftayı gram fiyatı 462 liradan kapatan altın, günü en çok kazandıran yatırım aracı olarak tamamladı.