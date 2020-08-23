Akhisar’da lezzet ustalarına belge

AKHİSAR Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören Güney ve yönetim kurulu üyeleri, 70 üyenin kalfalık ve ustalık sınavını gerçekleştirdi. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ATSO) sınava, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, Salihli Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, Turgutlu Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun, Akhisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Şahin ile üyeler katıldı. Oda Başkanı Güney, "Kalabalık bir heyetle 3'üncü sınavı yaptık. Akhisar lokantacılık ve gıda sektörlerinde en yüksek damak zevkini yaşatan yerlerden biri. Biz ilçemizin ustalarının el marifetlerine, iş aşklarına çok güveniyoruz. Alınlarının akıyla belgelerini aldılar" dedi. Erdayıoğlu da, Akhisar'ın geleceği için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Daha sonra sınav heyetine Akhisar köfte ikram edildi.

KENAN MOLLA