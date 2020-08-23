Balıkçılardan 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’

DENİZLERDE ve içsularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak ve tüm denizlerde 15 Nisan itibariyle sona erecek. Kıyı balıkçıları ise tebliğe uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek. Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile içsularda ışıkla avcılık da yasaklandı. TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Deniz patlıcanı avcılığında İzmir'in kuzeyi ve Ayvalık bölgesinin avcılığa kapatılarak, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesinin avcılığa açıldığını, 50 kg ve üzerindeki ürünlerinin naklinde belge alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.