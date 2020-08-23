  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İkinci el cep ve tabletler yenilenerek satılacak

İkinci el cep ve tabletler yenilenerek satılacak

İkinci el cep ve tabletler yenilenerek satılacak
Giriş Tarihi: 23.8.2020

KULLANILMIŞ cep telefonları ve tabletler yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak garanti belgesiyle satılabilecek. Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğine göre kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulabilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Ambalajda "yenilenmiş ürün" ibaresi yer alacak. Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması zorunlu tutuldu. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İkinci el cep ve tabletler yenilenerek satılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA