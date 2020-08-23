İkinci el cep ve tabletler yenilenerek satılacak

KULLANILMIŞ cep telefonları ve tabletler yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak garanti belgesiyle satılabilecek. Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğine göre kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulabilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Ambalajda "yenilenmiş ürün" ibaresi yer alacak. Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması zorunlu tutuldu. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak.