Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kuruluna tüketicilerce son dönemde yapılan başvuruların indirimli satışlar konusunda yoğunlaştığı belirtildi. Kurulun incelemeleri sonucunda, özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunulduğu bildirilen açıklamada, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik tüketicilerde anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımların yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

BİLGİ VERİLMEDİ

Ayrıca indirimin dönemine ilişkin bilgilendirme yapılmadığının ve ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, beşli ve altılı paketler halinde indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tek tek satın alındığında fiyatının daha düşük olduğunu ortaya koyan uygulamaların saptandığı belirtildi Kanuna aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın yayınlandığı mecraya göre 10 bin 476 lira ile 419 bin 126 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimler neticesinde, indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı." bilgisi aktarıldı. Açıklamada, idari yaptırımlara maruz kalmamak için tüketicilere mal ve hizmet sunan firmaların mevzuat hükümlerine uygun davranmaları uyarısında da bulunuldu.