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İşyerlerine normalleşme desteği

salgınla mücadele sürecinde çalışma yaşamında da başarılı bir sınav verirken, esnek çalışma üretimin devamı, istihdamın korunmasına büyük katkı verdi.

İşyerlerine normalleşme desteği
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Pandemi sürecinde iş yerinde kısa çalışma uygulamasına giden, işçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda kalan iş yerleri üç ay boyunca işçi başına aylık 868 lira normalleşme desteği alacak. Bu süreçte normal sürenin önemli ölçüde altında çalışan veya tamamen durduran işveren 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İki aylık süre içinde işçinin haftalık çalışma süresi, normal haftalık süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 ay uzatılabilir. Turizm sektöründe 4 aylık süre içinde işçinin haftalık çalışma süresi normal haftalık süresini aşamaz, denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 ay artırılabilir" diye konuştu.

6 MİLYON ÇALIŞANA
Normal çalışmaya geçen işletmeler için koruma kalkanı da devreye girdi. Fesih kısıtı, nakdi ücret desteği, mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneği 1 ay süreyle uzatıldı.

İşyerlerinin normale dönmesini sağlamak aylık 4 milyar destek verilirken 3 ayda bu desteğin 12 milyara ulaşması bekleniyor. 3.5 milyon çalışana 16.5 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödendi.

HAZAL ATEŞ

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