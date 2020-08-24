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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan önemli repo kararı

'ndan önemli repo kararı

Son dakika... ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan önemli repo kararı

AA

24.08.2020, 12:41

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenliyor.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır. Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir."
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