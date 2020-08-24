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Yaş üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar

'nin üzüm üretim merkezi Manisa’dan bu sezon 180 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor.

Yaş üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da yıllık 2,5-3 milyon ton arasında üzüm yetiştiriliyor ve bunun yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçen yıl 59 ülkeye 150 milyon dolar değerinde Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm gönderdiklerini belirterek, bu sezon da 8 Ağustos'ta başladıkları ihracatın geride kalan iki haftada hızlı ilerlediğini anlattı. Uçak, iki haftalık periyotta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik artış yakaladıklarına işaret ederek, "Sezon sonunda toplam ihracatımızda geçen yılı geride bırakacağımızı düşünüyor, 170- 180 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sezon bereketli bir ihracat sezonu geçirir ve ülkemize bol döviz getiririz." dedi.

RUSYA VE AB'YE
Başta Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine yoğun bir şekilde ihracat yaptıklarını aktaran Uçak, Uzak Doğu ülkelerine yönelik hazırladıkları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile alternatif pazar çalışmalarının olduğunu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yavaşlayan projenin kısa zamanda neticeleneceğini söyledi.

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