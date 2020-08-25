Balık restoranlarında sorun çok

KAYITLI bin 500 balık restoranına, bin 500 adet de et ve balık restoranına ev sahipliği yapan İzmir'de hizmet veren balık restoranları sorunlarla boğuşuyor. Merdivenaltı restorancılık, ara eleman bulamama, telif haklarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntılar bunların başında geliyor.



RUHSATSIZ MEKANLAR

İSTEYEN herkesin ruhsatsız olarak lokanta ya da restoran açmasından yakınan restorancılar bu konuda denetlemelerin sıklaştırılmasını istiyor. Bazı ruhsatlı mekanların ise ruhsatının dışında hizmet verdiğini söyleyen işletmeciler, "Yemek satan pastaneler bile var" diyor.



BU MESLEK ÖZENDİRİLMELİ

ARA eleman sıkıntısı da en büyük sorunlardan. Liselerde aşçılık, komilik gibi meslek dallarının özendirilmesi gerektiğinin altını çizen restoran işletmecileri, "Hizmet sektörü konusunda eğitim alan genç sayısı azaldı. Bu da eleman bulmakta zorlanmamıza neden oluyor" diyor. BUGÜN Türkiye'de birçok müzik birliği olduğunu söyleyen esnaf, hangi birine telif hakkı ödeyeceğini şaşırmış durumda ve tek bir birliğe, makul bir ödeme yapmak istiyorlar. PANDEMİ sürecinden en çok etkilenen sektörün hizmet sektörü olduğunun altını çizen restorancılar, "Biz ve bizim gibi sektöre tedarik sağlayan işletmeler, pandemi sürecinden çok büyük zarar gördü" diyor.

ÜRÜNLERE BÜYÜK ZAM

PANDEMİDEN sonra müşteri sayılarının yarı yarıya azaldığını söyleyen esnaf, "Pandemiden sonra aldığımız ürünlerde büyük zamlar oldu ve biz bu zamları müşteriye yansıtamıyoruz. Gelirler giderleri karşılayamaz oldu" diyor. İZMİR'İN sembol mekanlarından biri olan Kordon'da pandemiden sonra boş dükkan sayısının giderek artmasından da yakınan işletmeciler, "Eskiden hava parası verilerek kiralanan bu dükkanlardan artık hava parası bile alınmıyor ama kiralayan yok" diyor. İşletmeciler devletten vergi ve SSK borçlarını yeniden yapılandırmasını da istiyor. İzmir Ticaret Odası 42'nci Komite Başkanı ve üyelerine sorduk, onlar sektörün sıkıntılarını Yeni Asır'a anlattı.



BAZI MEKANLAR HALA AÇILMADI

PANDEMİ sürecinin ardından hizmet sektöründe hala açılmayan ruhsatlı mekanlar olduğunu söyleyen işletmeciler bu mekanlar için de bir takvim belirlenmesini istiyor. İşletmecisinden tedarikçisine, komisinden aşçısına kadar pek çok kişinin evine ekmek götüremediğini söyleyen esnaf, "Bu mekanların çoğu kiralarını bile ödeyemez duruma geldi. En azından bir açılma tarihi verilirse kendilerine göre tedbir alırlar" dedi.



VERGİ VE SSK BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILSIN



İLHAMİ KARABAĞ (İZMİR TİCARET ODASI 42'NCİ KOMİTE BAŞKANI): Türkiye'de birkaç tane müzik birliği var ve biz hangisine telif hakkı ücreti ödeyeceğimizi bilemez duruma geldik. Hizmet sektöründeki tüm işletmeler telif haklarını ödemek istiyor ancak bu ödemeyi tek birliğe yapmak istiyor. Bu nedenle müzik birliklerinin tek bir çatı altında toplanmasını bekliyoruz. Ayrıca telif ücretleri semtten semte ve metrekareden metrekareye farklılık gösteriyor. Bu uygulamanın da yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki belirsizliklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor.



ERCAN ÇELİKKAYA (İZMİR TİCARET ODASI 42'NCİ KOMİTE MECLİS ÜYESİ-DENİZ RESTORAN İŞLETMECİSİ):

Ara eleman bulamıyoruz. Okullarda artık ara eleman yetiştirilemiyor çünkü gençler de bu alanlara pek rağbet göstermiyor. Sektörün son yıllardaki en büyük problemlerinden biri bu. Okullarda gençleri bu alanlara özendirecek projeler geliştirilmesini istiyoruz. Merdivenaltı işletmeler de diğer bir sorun. Bunun çözümü denetlemelerin sıklaştırılması. Gece 12'den sonra zabıta ve belediye görevlilerinin denetimlerini sıklaştırmasını ve sektöre darbe vuran işyerlerine gerekli cezai yaptırımları uygulamasını istiyoruz. Özellikle seyyar yemek satanların önüne geçilmesi gerekiyor.

ADNAN KOÇ (İZMİR TİCARET ODASI 42'NCİ KOMİTE MECLİS ÜYESİ-ŞAMDAN RESTORAN İŞLETMECİSİ): Biz pandemi sürecinde birkaç ay kapalı kaldık ama dükkan sahipleri 'siz kapalı kaldınız ben sizden kira almıyorum' demedi. Kiralarımızı ve faturalarımızı ödemeye devam ettik. Pandemiden sonra aldığımız ürünlerin fiyatlarında büyük artışlar oldu. Bu artışları müşteriye yansıtırsak müşterisiz kalırız. Sektör olarak çok zor durumda kaldık. Devletten SSK ve vergi borçlarını uzun bir zamanı kapsayacak şekilde yeniden yapılandırmasını istiyoruz.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER