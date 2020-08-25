  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir?

50 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu (), uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir?

AA

25.08.2020, 17:36

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK'in internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları nelerdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA