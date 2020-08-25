KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla turizmin tekrar ivme kazandığını belirterek, "Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz. Gelir olarak da 11 milyar dolar bir turizm gelirini bu sene için geçeriz diye tahmin ediyorum" diye konuştu.



TEMMUZ sonu itibarıyla 6,5 milyon turist sayısının yakalandığını vurgulayan Ersoy, "Yaklaşık 1,2 milyon yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşı da buna dahil. Ağustos- Eylül-Ekim diye bakıldığında bir simülasyon yaptık. Buna göre sezonun da uzayacağı, kayacağı görülüyor. Sezon geç başladı ama daha da geç bitecek gibi gözüküyor" dedi.