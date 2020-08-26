Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının hane halkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldığını bildirdi. Destatis, revizeye rağmen, Alman ekonomisinde söz konusu daralmanın 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olduğunu belirterek, Alman ekonomisi için çeyreklik GSYH hesaplamalarının başladığı 1970'den bu yana en büyük düşüş olduğunu kaydetti. İstatistik Ofisi, daralmasının ana sebebi olarak zayıflayan hane halkı tüketimi harcamalarını, düşen ihracatı, ve makine ve teçhizat gibi sabit yatırımların payında ciddi bir gerilemeyi gösterdi. Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan "bütçe açığı" yılın ilk yarısında 51,6 avro oldu. Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.