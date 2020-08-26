Devletin lisansıyla altın alıp satıyoruz

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel'in döviz bürolarında altın alım satımı yapıldığına yönelik eleştirilerine döviz bürosu sahiplerinden tepki geldi. Ege Yetkili Müesseseler Grubu adına konuşan döviz bürosu sahibi Emre Celep, "Biz darphanenin bastığı gram, çeyrek, Ata lirası, külçe altın hatta gümüşü bile alır satarız. Benim altın satmaya yetkim var ama onların korsan döviz alıp satmaya yetkisi yok" dedi. Baransel'in 'altın alıp satıyorlar' iddialarına yanıt veren Kordon Döviz ve Altın Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Celep, bu yapılanın döviz bürolarını hedef alan, çirkin bir karalama kampanyası olduğunu söyledi.

AÇILMIŞ TEK BİR DAVA YOK

Döviz bürolarında vatandaştan sahte altın alınıp, satılması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını, adliyeye yansımış bununla ilgili tek bir dava dahi bulunmadığını vurgulayan Celep, "Biz bilezik ya da kullanılmış takı tabir edilen altınları alıp satmıyoruz. Sattığımız altını da darphane basıyor. Döviz bürosunda asla böyle bir şey olmaz. Kuyumcuların ne şekilde döviz alıp sattığı incelenmeli. İş kolumuza yapılan iftira için suç duyurusunda bulunup, idari soruşturma için Rekabet Kurulu'na da başvuracağız" ifadelerini kullandı.



BÜROLAR BAKANLIGA BAGLI

DÖVİZ bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olduğunun altını çizen Celep, "Bir kuyumcu açmak için cebinizde 250 gram altın olması yeterli ancak bir döviz bürosu açmak için minimum 5 milyon sermaye beyan ediyorsunuz. Onlar ne bizim sahip olduğumuz teknik imkanlara, ne de sermayeye sahip. Bunları söyleyen insanın önce oturup düşünmesi lazım. Devlet bize 'Döviz ve Altın Tic. A.Ş.' diye bir unvan, lisans vermiş. Darphanenin bastığı gram, çeyrek, Ata Lirası, külçe altın ve hatta gümüşü bile alır satarız" diye konuştu.

Metin BURMALI