Izmir’de ögrenci servis ücretlerine zam yapıldı

İZMİR Büyükşehir sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Kararda, "Kardeş indiriminin birinci çocuk için tam, ikinci çocuk için yüzde 15, üçüncü çocuktan itibaren yüzde 20 olması, engelli taşıma tarifesinde anaokulu ücret tarifesinin uygulanması, 40 kilometreyi aşan taşımalarda beher kilometre başına günlük 2 TL ilave edilmesi, rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyata en fazla yüzde 20 ilave edilmesi, tarifede belirlenen mesafe dilimlerinin aşılması halinde üst dilim ücretinden ödenmesi uygun görülmüştür" denildi. Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.