Hükümetin aldığı önlemler ve sağladığı destekler etkisini gösterdi, normalleşme süreciyle beraber reel kesim güven endeksi de Ağustos'ta 5.5 puan artarak 106.2 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde Ekonomik İstikrar Kalkanı ve İstihdam Kalkanı paketleriyle alınan önlemler ve sağlanan desteklerle salgının reel sektör ve vatandaş üzerindeki etkileri hafiflerken, normalleşme süreciyle birlikte ekonomi yükselişe geçti. Temmuz ayında açıklanan güven endeksinden sanayi üretim rakamlarına, konut satışlarından ihracata birçok göstergede iyileşmeler sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ne göre reel kesim güveni de arttı.

POZİTİF TABLO OLUŞTU

Salgının etkisinin yoğun şekilde hissedildiği Nisan ayında 66.8 seviyesine gerileyen reel kesim güven endeksinin 100'ün üzerine çıkması iyimser görünümü ortaya koyuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106.2, hizmet sektörü güven endeksi 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.9 oldu. Kapasite kullanımı ise yüzde 73'e yükseldi" dedi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da imalat sanayinin ağustos ayı verilerine ilişkin, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" görüşünü dile getirdi.



TÜM IMKANLARIMIZLA VATANDASIN YANINDAYIZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz" dedi. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



FATIH GEMIMIZ DE YENI BIR ÇAGIN BASLANGICI

BAKAN Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz keşfini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisine ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" ifadesini kullandı. Albayrak, şunları kaydetti: "Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."

Hazal ATEŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar