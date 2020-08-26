Kırsal kalkınmanın yol haritası çıkarılıyor

TURKUVAZ Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi'nin ikincisi bugün saat 11.00'da başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştiren etkinlik, önümüzdeki 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamayı hedefliyor. Online olarak gerçekleştirilecek olan webinar, ww.tarimormanzirvesi.com adresinden takip edilebilecek.

TARIMSAL EKOSİSTEM

'Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlığıyla düzenlenecek olan ikinci webinar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in özel oturumuyla başlayacak. Çin Tarım Üniversitesi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lixia Tang'in özel konuk olarak katılacağı etkinlikte tarımın geleceği ve yol haritası masaya yatırılacak. Webinarın ikinci oturumunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk'un moderatörlüğünde 'Tarımsal Ekosistemin Sürekliliğini Sağlamak için Türkiye'nin Yol Haritası' başlıklı panel düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi- Tarım ve Hayvancılıkta Dönüşüm, Kırsalda Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Arslan ve Atalık Tohum Sosyal Girişimcisi Nardane Kuşçu'nun panelist olarak yer alacağı etkinlikte tarımsal ekosistem masaya yatırılacak.