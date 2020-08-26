Koronavirüs frenleyemedi! 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatını değerlendirdi. Pandemi sürecinde gıda üretiminin öneminin tüm gerçekliğiyle ortaya çıktığını belirten Uçak, bu durumun Türkiye gibi tarım ürünleri üreten ülkelerin ihracatına olumlu yansıdığını söyledi. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine bakıldığında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 1,1 milyar dolarlık taze meyve sebze ihraç edildiğini kaydeden Uçak, "Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 8'lik artışla 722 milyon dolardan, 778 milyon dolara çıktı. Taze meyve sebze ihracatında Ege Bölgesinde ise daha parlak bir tablo karşımıza çıkıyor. Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarımız, 2019 yılının ilk yarısında 94 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatı gerçekleştirmişken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 45'lik artışla 137 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Bu dönemde, ihracatımızda ön plana çıkan ürünler kiraz, şeftali, çilek, domates oldu. İhraç pazarlarımızda ise Rusya, Almanya ve Irak lider konumda. Ana ihracat pazarımızın Avrupa Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olduğunu söyleyebiliriz" bilgisini verdi. Uçak, 2020 yılı sonu için 1 milyar dolar ihracat hedeflerinin olduğunu kaydetti.





"UZAK DOĞU VE GÜNEY DOĞU ASYA PAZARLARINDA RAĞBET GÖRÜYOR"

Birim fiyatı yüksek olan kiraz, incir, kayısı gibi ürünlerin Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya pazarlarında da rağbet gördüğünü ifade eden Uçak, "Zira Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da yakın zamanda değindiği gibi yaş meyve sebze sektörü olarak rotamızı Uzak Doğu'ya çevirdik. Devletimizin ve bakanlıklarımızın çok önemli katkılarıyla Çin ve Güney Kore'ye kiraz, Japonya'ya greyfurt ve limon ihracatlarımızın önü açıldı. Diğer Uzak Doğu ülkeleri ilgili de bakanlığımızın çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmalar biz ihracatçılar için potansiyel pazarlara ulaşmada çok çok önemli" dedi.





TANITIM FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla tanıtım faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini dile getiren Uçak, şöyle devam etti: "2 yıllık dönemde Almanya'dan Hong Kong'a, Rusya'dan Çin'e 15'e yakın fuara katılım sağladık. Ticaret Bakanlığımızın desteklediği URGE Projeleri kapsamında yaş meyve sebze ve işlenmiş meyve sebze ürünlerine yönelik iki küme projesi oluşturduk ve kümeye dahil olan firmaların talepleri doğrultusunda yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bizim önemsediğimiz diğer bir nokta da meyve sebzelerin işlenerek katma değerli olarak yurt dışı pazarlara sunulmasıdır. Turşu, salça, kurutulmuş domates gibi birçok geleneksel ürünümüzü Avrupa ve Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz. 2020 yılının ilk yarısında, Ege Bölgesinden yapılan meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 5'lik gelişimle 296 milyon dolara ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz, 2019 yılının ilk yarısında 375 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 16'lık artışla 433 milyon dolara taşıdı. Bu dönemde fuar ve heyetlerin iptal edilmesiyle yurt dışı tanıtım etkinliklerimizde ister istemez yavaşlama oldu. Ancak bu eksikliği de yine Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile sanal fuar ve heyetler yaparak gideriyoruz. Önümüzdeki 2-3 aylık süreçte gıda sektöründe birçok ülkeye sanal ortamda ticaret heyetleri düzenleyerek firmalarımıza ikili iş görüşmeleri olanağı sağlayacağız ve yapacağımız sanal fuarlarla müşteri ağımızı genişleteceğiz."





1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ



Uçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 yılının ikinci yarısında normalleşme adımlarının da olumlu etkisi ve gerçekleştireceğimiz dijital pazarlama etkinlikleriyle ihracatta 2020 yılının ilk yarısında yakaladığımız performansı 2020 yılının ikinci yarısında da sürdürerek, 2020 yılı sonu için ortaya koyduğumuz 1 milyar dolar ihracat hedefimize pandemiye rağmen ulaşacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yaptıkları üretimle ihracatımızı sürdürülebilir kılan tüm üreticilerimize, bu ürünleri işletmelerinde işleyerek dünyanın her tarafına ihraç eden 216 ihracatçı firmamıza emekleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

İHA