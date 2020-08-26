TÜBA Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili rapor hazırlayacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBA'nın bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla inceleme ve danışmanlık yapmak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak gibi başlıca görevlerini, program, projeler ve oluşturduğu çalışma gruplarıyla yürüttüğünü söyledi.

Bu çalışma gruplarından birisinin de TÜBA Enerji Çalışma Grubu olduğunu aktaran Şeker, "Enerji Çalışma Grubu, enerji konusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu çalışmaları ise Türkiye'nin önceliklerini belirleyerek yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, çalışma grubunun ülkenin ekonomik ilişkilerini ve geleceğini ilgilendiren enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda bağımsız adımlar atması için tüm enerji alternatifleri üzerine yaptığı özel çalışmaları raporladığını hatırlattı. Bu kapsamda, Enerji Depolama Teknolojileri Raporu, Nükleer Enerji Raporu, Rüzgar Enerjisi Raporu, Temiz Kömür Teknolojileri Raporu ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkili ve ilgililerin tamamına ulaştırdıklarını anlatan Şeker, yayına hazırlık çalışmaları devam eden Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu ve TÜBA Enerji Ansiklopedisi de tamamlandığında yine ilgili makamların, kamuoyunun faydasına sunulacağını belirtti.

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji üretimindeki millileşme ve yerli üretim hamlesiyle ilgili her konuda olduğu gibi enerji konusun da birçok yayın, bilimsel toplantı ve çalıştaylarla gündemlerinde olduğunun altını çizen Şeker, "Türkiye yerli ve milli sürdürülebilir enerji ekonomisine geçiş yapıyor. Bu doğrultuda doğal gaz ile ilgili de bilimsel tematik bir çalışma sonucu raporlama yapılacağını özellikle belirtmek isterim. Diğer yandan yoğun emekleri dolayısıyla Enerji Çalışma Grubumuzun her bir üyesine ülkemize kattıkları değer için teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"TÜRKİYE TÜM İMKAN VE FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYOR"

Ekonomik büyüme ve kalkınma için önemli faktörlerden birisi olan enerjiye duyulan ihtiyacın ülkenin en büyük ithalat kalemlerinden birisi olduğunu ifade eden Şeker, alternatif enerji kaynaklarının enerji maliyetlerinin düşürülmesinin, üretim sektöründe Türkiye'yi dünya piyasalarında daha rekabetçi konuma getireceğini ve istihdama da katkı sağlayacağını söyledi.

Şeker, "Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, nükleer enerji yatırımları, Oruç Reis, Fatih, Yavuz, Kanuni gemilerinin çalışmaları da gösteriyor ki ülkemiz alternatif enerji kaynakları arayışında adımlarını oldukça kararlı atıyor, tüm imkan ve fırsatları değerlendiriyor." diye konuştu.

"BÜTÜN SAFHALARIN BUGÜNDEN PLANLANMASI GEREKİYOR"

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük gazın, Türkiye'nin her alanda açılımına, gelişimine ve büyümesine katkı sağlayabilecek bir potansiyel olduğunu vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

"Doğal gazın bir enerji kaynağı olarak sosyal yaşamımıza etkilerine, Ar-Ge çalışmalarına yansımasına, inovasyondan teknoloji geliştirmeye kadar doğal gazın bütün safhalarının bugünden planlanması, yol haritalarının titizlikle çıkarılması gerekiyor. Stratejik planların hazırlanması ve bu yol haritalarının kısa, orta ve uzun dönemli olarak çizilmesi ihtiyacının üzerinde durulması gereken bir nokta. Bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkan sağlayacak yerli ve milli bir doğal gaz sektörü oluşturulmasının üzerinde ayrıca çalışılmalı. Eğitim ve insan kaynağıyla, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleriyle önümüzdeki on yıllara ülkemizin hazırlanması büyük bir önem arz ediyor. Enerji bağımsızlığımıza katkı sağlayacak doğal gaz kaynağıyla Türkiye sürdürülebilir bir enerji ekonomisinin de sayfasını açacak. Enerji Çalışma Grubu, önümüzdeki süreçte, nasıl geçmişte Türkiye için stratejik raporlar hazırlamışsa, aynı şekilde doğal gaz konusunu da masaya yatırarak beyin fırtınası toplantıları yapıp, bilim insanlarıyla ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planları ve yol haritaları hazırlamayı hedefliyor."