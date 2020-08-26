Vergi borçlarına faizsiz 24 ay taksit

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Giresun'daki mükelleflerin vergi borçlarının, 29 Ocak 2021 günü sonuna kadar başvurmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faizsiz 24 ay süreyle taksitlendirileceği bildirildi.

İZMİR'DEN YARDIM GİTTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle "Giresun'da sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, vergi kanunları uygulaması bakımından 22.8. ile 30.11.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği" belirtildi. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktaracaklarını bildirdi. Selçuk, sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Tirebolu ilçesine 2 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.