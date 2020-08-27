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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan 2002 yılından itibaren toplanan vergilerin hangi alanlara harcandığı ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

27.08.2020, 17:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,17:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." ifadelerine yer verdi.

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