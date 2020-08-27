Kamuda esnek çalışmaya dönüş

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli kamuda yeniden devreye girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla korona virüs salgınına karşı mücadelede riski azaltmak için 3.5 milyon kamu çalışanı için yeni iş düzeni uygulanacak. Kamu kurumlarında yeniden dönüşümlü, uzaktan çalışma gibi esnek mesaiye geçilirken, dönüşümlü çalışacak olanlar bu sürede idari izinli sayılacak. Fiilen çalışma şartı aranan ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda kesinti olmayacak. Uzaktan çalışanın maaşı değişmeyecek, çalışma yöntemini üst yönetici belirleyecek. Kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başlamıştı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA