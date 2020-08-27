Nazilli ÖR-KOOP ürün portföyünü genişletiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 41 yıldır faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (ÖRKOOP) Başkanı Ünal Önal, sütün yanında üreticilerden farklı ürünler alarak ÖR-KOOP markası altında satmayı hedeflediklerini söyledi. GÜNEŞTEN ELEKTRİK

BU yıl 350 milyon lira beklediklerini belirten Başkan Önal, "Bizim kooperatifimizin ana faaliyeti süt. ÖR-KOOP olarak şu an 4 bin 300 farklı kişiden günde ortalama 300 ton süt alıyoruz. Zeytinyağında ÖRKOOP markası yaptık. Çiftçiden sütün yanı sıra farklı ürünleri de alarak ÖRKOOP markası altında satmayı hedefliyoruz" dedi. ÖR-KOOP ortaklarının zeytin, incir, kestane bahçelerinin olduğunu ifade eden Ünal Önal, "ÖR-KOOP markasıyla zeytin, zeytinyağı, incir, kestane şeker, bal paketledik. Benden sonra gelecek kooperatif başkanı bu ürünlerin hangisinde başarılı olduysa onun fabrikasını kursun, genişletsin. Ben şu an altyapısını kuruyorum" diye konuştu. Önal şunları söyledi: "Devletimizin desteğiyle Kooperatifimizin araçlarını yenileyeceğim. 20 tane yeni araç gelecek. Devletimizden destek alarak bunları başaracağım. Güneş Enerjisi'nden elektrik üretme projem var."

MEHMET KAVAS