Yatırım fonlarının gözü tarımda

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, ATP Koza Gıda Tarım ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği" webinar serisinin ikincisi dün gerçekleştirildi.



TARIMSAL EKOSİSTEM

"Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik" başlıklarının incelendiği webinarın açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yerli buğdayımızı bisküvi yapıp ihraç ediyor, Ar-Ge birimimiz ile dünya çapında ürünler geliştiriyoruz. Tarım Bakanlığı ile yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bisküvilik buğdayı, sözleşmeli tarım yöntemiyle ürettirmeyi planladık" dedi. Çin Tarım Üniversitesi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lixia Tang, Çin'de 1980'lerden bugüne kırsal kesimdeki yoksulluğun azaltılması için yaptıkları projeleri anlatarak finansman ve altyapı desteğiyle büyük başarıya ulaştıklarını dile getirdi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur da açılışta kırsal kalkınmanın daha hızlı yol alması ve girişimciliği desteklemek için yapılması gerekenlerin altını çizeceklerini söyledi. "Tarımsal Ekosisteminin Sürekliliğini Sağlamak İçin Türkiye'nin Yol Haritası" panelinin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Avrupa ve Orta Asya Merkezi, Ülke Program Müdürü Doç. Dr. Taylan Kıymaz, kırsal kalkınmanın kaynakların sürdürülebilirliği üzerine oturtulduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Cengiz Sayın moderatörlüğünde yapılan panelde konuşmacılar sürdürülebilirliğin geliştirilmesi için gereken adımlara ve politikalara dikkat çektiler. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, her ne kadar tarımın uluslararası yatırım pastasından aldığı pay az olsa da pandemi dönemiyle birlikte öneminin arttığına dikkat çekti. Karayaka, "Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, aksayan hasat, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarındaki değişiklik önemli faktör oldu. Tarımsal üretimde otomasyon, hasat takip sistemleri önem kazandı. Bu alana artık büyük yatırım fonları yatırım yapıyor" diye konuştu.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KOOPERATİFÇİLİK

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Hayvancılıkta Dönüşüm Kırsalda Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, pandeminin tarımın önemini bir kez daha öne çıkardığını söyledi. Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin pandeminin tarım ve gıdayı unutanlara kendini hatırlattığını belirtirken, Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Arslan da sürdürülebilirliğin olmazsa olmazının kooperatifçilik olduğunu ifade etti. Atalık Tohum Sosyal Girişimci Nardane Kuşçu ise kadın çiftçiliğinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.