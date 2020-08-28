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Haberler Ekonomi 6 milyon vatandaşa sosyal hizmet desteği

6 milyon vatandaşa desteği

6 milyon vatandaşa sosyal hizmet desteği
Giriş Tarihi: 28.8.2020

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye genelinde sayıları 347'ye ulaşan Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla son iki yılda 6 milyon 118 bin 293 vatandaşa destek sağladıklarını bildirdi. Sosyal Hizmet Merkezlerinde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu-önleyici hizmetler verildiğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi: "Koruyucu aile, evlat edindirme, doğum yardımı, engelli- yaşlı bakım ve rehabilitasyon kurum başvuruları, engelli evde bakım başvuruları ile şehit yakını ve gazilerimizin istihdam başvuruları bu merkezlerimiz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız, merkezlerimizde şiddetin önlenmesine yönelik eğitim, danışmanlık hizmetleri ile aile içi çatışmalara yönelik aile danışmanlığı hizmetinden de faydalanabiliyor. Farklı problemlere tek bir çatı altında çözüm sunuluyor."

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