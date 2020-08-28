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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin

: '' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin

, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin

28.08.2020, 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,16:28

Türk Eximbank: 30'un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank 'Katılım Finans Sistemi' prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor.

Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin." dedi.

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