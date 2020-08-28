Kuru üzüm 12,5 lira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'dan telekonferansla yaptığı canlı bağlantıyla Manisa Kurşunlu Han'da düzenlenen "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nde 2020-2021 Sezonu Açılış ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım Töreni"ne katıldı. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının Manisa'dan yapıldığını belirten Pakdemirli, "Manisa'dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Manisa, üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir." diye konuştu.

DETAYLI DEĞERLENDİRDİK

Geçen yıl kuru üzüm müdahale alım fiyatını 10 lira olarak belirlediklerini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatlar, üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisimizi kuru üzüm alımı ile görevlendirdi. Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı değerlendirme sonucunda bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi sizlerle paylaşıyorum. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklıyoruz" dedi.

BAKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı fiyat üzüm üreticilerini sevindirirken, törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yunusemre Belediye Başkaı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, üreticiler ve ihracatçılar katıldı. Özkasap, törende "Türk üzümünün dış pazardaki itibarının korunması için çaba harcıyoruz" derken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sektöre emek verenlere teşekkür etti. Açıklanan üzüm fiyatı büyük alkış alırken üretici Hasan Yavaş, "Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz en güzel fiyat" dedi.



ÜRETICIMIZI ASLA MAGDUR ETMEYIZ

BAKAN Pakdemirli, kuru üzüm alımlarında Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ) ile iş birliği yapacaklarını dile getirerek, "TARİŞ de TMO fiyatlarından alım yapacak. TMO alımları 7 Eylül'den itibaren başlayacak" ifadelerini kullandı. Kuru üzüm piyasasını açıkladıkları fiyatlardan aşağıya düşürmemeye kararlı olduklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi, üreticimizi asla mağdur etmeyiz" diye konuştu.



86.5 MILYON LIRA BUGÜN HESAPLARDA

BAKAN Pakdemirli, üreticilere yeni müjdeler de vereceklerini belirterek, "Yarın (bugün) saat 18.00 itibariyle, 11 kalemde, 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini, değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

Nermin UÇTU