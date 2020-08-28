Yaş meyve sebze ihracatı hız kesmedi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarının 2019'un ilk yarısında 94 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatı gerçekleştirirken, pandemi sürecindeki 2020'nin aynı döneminde yüzde 45'lik artışla 137 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdığını belirtti.

EGE'NİN YILDIZI PARLADI

Uçak, "2020 yılının ikinci yarısında normalleşme adımlarının da olumlu etkisi ve gerçekleştireceğimiz dijital pazarlama etkinlikleriyle ihracatta 2020 yılının ilk yarısında yakaladığımız performansı 2020 yılının ikinci yarısında da sürdürerek, 2020 yılı sonu için ortaya koyduğumuz 1 milyar dolar ihracat hedefimize pandemiye rağmen ulaşacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" dedi. Pandemi sürecinde gıda üretiminin öneminin tüm gerçekliğiyle ortaya çıktığını belirten Uçak, bu durumun Türkiye gibi tarım ürünleri üreten ülkelerin ihracatına olumlu yansıdığını söyledi. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine bakıldığında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 1,1 milyar dolarlık taze meyve sebze ihraç edildiğini kaydeden Uçak, "Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 8'lik artışla 722 milyon dolardan, 778 milyon dolara çıktı. Taze meyve sebze ihracatında Ege Bölgesinde ise daha parlak bir tablo karşımıza çıkıyor. Egeli ihracatçılarımız, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 45'lik artışla 137 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Bu dönemde, ihracatımızda ön plana çıkan ürünler kiraz, şeftali, çilek, domates oldu. İhraç pazarlarımızda ise Rusya, Almanya ve Irak lider konumda. Ana ihracat pazarımız Avrupa Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri" bilgisini verdi. Uçak, 2020 yılı sonu için 1 milyar dolar ihracat hedeflerinin olduğunu kaydetti.



TANITIMA AGIRLIK VERILDI

BİRİM fiyatı yüksek olan kiraz, incir, kayısı gibi ürünlerin Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya pazarlarında da rağbet gördüğünü ifade eden Uçak, "Rotamızı Uzak Doğu'ya çevirdik. Çin ve Güney Kore'ye kiraz, Japonya'ya greyfurt ve limon ihracatlarımızın önü açıldı" dedi. Birlik olarak ihraç ürünlerinin tanıtım faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini dile getiren Uçak, şöyle devam etti: "2 yıllık dönemde Almanya'dan Hong Kong'a, Rusya'dan Çin'e 15'e yakın fuara katılım sağladık. Ticaret Bakanlığımızın desteklediği URGE Projeleri kapsamında yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sanal fuarlarla müşteri ağımızı genişleteceğiz."