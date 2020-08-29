Ağustos ödemeleri 3 Eylül’de başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

HESAPLARA YATIRILACAK

Açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini verdi.



KIRSALDA 68 PROJEYE 71 MİLYON LİRA HİBE

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki selde hasar gören Espiye'nin Ericek köyünde incelemelerde bulundu. Köye helikopter ile ulaşan Bakan Pakdemirli, köyün Espiye bağlantısının olmadığını ve kendisinin de hava aracı ile köye ulaştığını kaydetti. Giresun üreticisi özelinde ikinci dönem buzağı desteği kapsamında ödeme yapacaklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Çağrı sonuçları belli oldu. IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe veriyoruz. Bu projelerin dağılımı ise 29'u süt işleme, 13 kırmızı et işleme, 4 kanatlı et işleme ve 22 meyve sebze işleme tesisidir. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."