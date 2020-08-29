Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok, yola devam."



ÜLKEMİZE İHRACATÇIYA HAYIRLAR GETİRSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk Eximbank: 30'un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank 'Katılım Finans Sistemi' prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor" haberine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Berat Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin