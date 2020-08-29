Gençler TEKNOFEST ile geleceğe hazırlanıyor

TOPLUMUN tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılan gençler, geliştirdikleri projeleri ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde çeşitli kurumların destekleriyle düzenleniyor. #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve teknoloji üreten bir toplum oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor.

21 AYRI KATEGORİDE

TEKNOLOJİ tutkunu 100 bin genç, 21 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar için hazırladıkları projelerinin son aşamasına geldiler.