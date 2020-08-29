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’tan 35 projeye 13.4 milyon liralık destek

TÜBİTAK’tan 35 projeye 13.4 milyon liralık destek
Giriş Tarihi: 29.8.2020

HÜKÜMET, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürün, ekipman ve projelere yeni destek mekanizmalarını devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK aracılığıyla yoğun bakım cihazları, yerli solunum cihazı, tanı, ilaç, dezenfeksiyon, koruyucu elbise, bilişim uygulamaları ve aşı projeleri için destek ödemelerine başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilişim ve aşı için ortaklı başvuru imkanı da olan startup ve KOBİ'lerden gelen 35 projeye ilk etapta 13.4 milyon liralık destek verileceğini söyledi.

31 AĞUSTOS'TA BİTİYOR
Sipariş Ar-Ge ve Patent Lisans olmak üzere iki ayrı çağrı için başvuru süresi 31 Ağustos'ta bitiyor.

HAZAL ATEŞ

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