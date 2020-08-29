Türk Telekom eğitimde hızını 2 katına çıkarıyor

TÜRK Telekom, kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom'un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim'e kadar faydalanabilecek. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirten Önal, "Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA'yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.