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Haberler Ekonomi 16 bin üniversiteli staj imkanına kavuştu

16 bin üniversiteli imkanına kavuştu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Hazine ve 'nın desteğiyle üniversite öğrencileri için hazırlanan seferberliği meyvesini verdi.

16 bin üniversiteli staj imkanına kavuştu
Giriş Tarihi: 30.8.2020

Salgın nedeniyle staj imkânı bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilecek. Değerlendirmelerin ardından 16 bin üniversite son sınıf öğrencisi stajyer havuzunda yer aldı.

Stajyer havuzu kamu ve özel sektörden 390'ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Kamu ve özel sektörde staj imkânı bulan öğrenciler yaklaşık 780 lira ücret alacak ve sigortaları yapılacak. İşte olduğu gibi stajda da bir dönem kapıları açan "hamili kart yakinimdir" devri de kapandı. Artık staj yapmak isteyen de eleman arayan da stajyer havuzuna girecek. Sisteme 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi.

HAZAL ATEŞ

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