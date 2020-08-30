İzmir’e sağlıkta dev yatırım

Sağlık ve inşaat sektöründeki yatırımlarını sürdüren Gözde Grubu, Alsancak'taki Özel Sağlık Hastanesi'ni son teknoloji tanı, tedavi birimleri ve deneyimli hekim kadrosuyla Eylül ayında açacak. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Özel Sağlık Hastanesine yalnızca İzmir ve Ege'den değil Türkiye'nin her yanından ve yurtdışından da hasta kabul edeceklerini söyledi. Hastanenin yatak kapasitesinin 750, istihdam kapasitesinin ise 2 bin 500 olduğunu ifade eden Op. Dr. Kalı, projeyi toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdiklerini dile getirdi. Kalı, "Hayalimizde İzmir'in kalbinde bir teknoloji ve sağlık üssü kurmak vardı. Çok şükür bunu da tüm ekibimizle gerçekleştirdik. Burada teknolojik donanım ve hekim deneyimi açısından A plus bir hizmet vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi İzmir'den hala İstanbul'a ve yurtdışına tedavi olmak amacıyla giden hastalar var. İzmir'de gerekli donanımı bulamadığı için farklı şehirlere gitmek durumunda kalan kıymetli doktorlarımız var. Biz bu gidişe bir son vermek istedik" dedi.



ÖRNEK OLMAK İSTEDİK

Özel Sağlık Hastanesini yenilenen yüzüyle İzmir'e kazandırdıklarını vurgulayan Op. Dr. Kalı, "170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. Bu yatırımımızla sağlık turizmi konusunda kente önemli bir katkı yapmış olacağız. Bu konuda İzmir'e örnek olmak istiyoruz. Odalarımızda hastalarımızın ve yakınlarının tüm konforunu düşündük. VİP odalarımızın yanı sıra 6 odalı double king suitimiz de bulunuyor. Özel vale ve otopark hizmetimiz de olacak" ifadelerini kullandı. İzmir'de nitelikli sağlık tesisi sayısının diğer büyük kentlere oranla az olduğunu kaydeden Kalı şöyle devam etti: "Tüm İzmirlilerin bir anısı olan, yaşamının bir yerine dokunan bu markayı da Gözde Grubu olarak tekrar kente kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve İzmir'in geleceğine olan güvenimiz tam. Özel Sağlık Hastanesi grubumuzun 8'inci hastanesi. Toplamda sağlık sektöründeki istihdamımız 2 bin 500'e ve yatak kapasitemiz ise 750'ye yükseldi. İzmir'e gönül veren bir işadamı olarak yeni yatırımları sürdürmeye devam edeceğim."



ROBOTİK CERRAHİ EKİBİMİZ İŞİNİN EHLİ

Prostat hastalıkları ve kanserinin robotik cerrahi yöntemiyle tedavisi konusunda Avrupa'da sayılı adreslerden biri olmak istediklerini dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı, bu alanda uluslararası başarılara sahip Prof. Dr. Burak Turna öncülüğünde deneyimli bir ekip oluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Turna ise deneyimli ekipleriyle prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına gireceklerini belirtti.

TOLGA TEKİN