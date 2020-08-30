Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazetede

Karara göre, motor silindir hacmi 1600'e kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken, matrahı değişti. ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıktı. ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu.

ÖTV matrahı 70 bin Lira ile 120 bin Lira arasındaki araçlarda matrah 85 bin ile 130 bin TL arasına çıkarken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Ancak motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e yükseltildi. ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. 2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.

İHA