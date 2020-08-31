  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Balıkçılar “vira bismillah” diyecek

Balıkçılar “vira bismillah” diyecek

Denizde balık popülasyonunu korumak için geçtiğimiz Mart'ta başlayan av yasağı yarın bitiyor. Salgın nedeniyle geçen yıl sezonu 15 Nisan'da değil Mart sonunda kapatan balıkçılar, yeni sezona hazır.

Balıkçılar “vira bismillah” diyecek
Giriş Tarihi: 31.8.2020

Ege'nin en büyük balıkçı barınaklarından olan Güzelbahçe'de ağlarını tamir eden balıkçılar, teknelere son bakımlarını yaptı, balıkçılar bu gece denize açılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi amacıyla avcılıkta; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirmişti. Bu düzenlemelere uygun avlanılması için tüm imkanlar seferber edilerek, yeni sezonda da denetimler sürecek. Yeni Asır'a açıklama yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Denizlerimiz bu sezon salgın nedeniyle 6 ay dinlendi. Ege zaten zengin bir mera. Bu sezon çok bereketli olacağı için halkımız bol ve ucuz balığa doyacak" dedi.

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkçılar “vira bismillah” diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA