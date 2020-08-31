Balıkçılar “vira bismillah” diyecek

Ege'nin en büyük balıkçı barınaklarından olan Güzelbahçe'de ağlarını tamir eden balıkçılar, teknelere son bakımlarını yaptı, balıkçılar bu gece denize açılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi amacıyla avcılıkta; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirmişti. Bu düzenlemelere uygun avlanılması için tüm imkanlar seferber edilerek, yeni sezonda da denetimler sürecek. Yeni Asır'a açıklama yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Denizlerimiz bu sezon salgın nedeniyle 6 ay dinlendi. Ege zaten zengin bir mera. Bu sezon çok bereketli olacağı için halkımız bol ve ucuz balığa doyacak" dedi.

TOLGA TEKİN