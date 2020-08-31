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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli

: ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli

Son dakika haberi... : Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli

31.08.2020, 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,11:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz.

Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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