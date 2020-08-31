Hemşireliği bıraktı kafe-restoran açtı

Türkiye'nin değişik illerinde 7 yıl ilk yardım ve acil bakım hemşiresi olarak görev yaptıktan sonra, hayali olan restoran işletmeciliğine başlayan, 2 yıl önce girdiği meslek odası seçimlerini kazanarak Lokantacılar Odası Başkanı seçilen Pınar Güney, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki lokantalara 'kadın eli' değmesine öncülük etti. Sağlık meslek lisesinden mezun olduktan sonra Ağrı Doğubayazıt'a hemşire olarak atanan Pınar Güney (37), uzun yıllar çalıştıktan sonra İzmir'e geldi. Evlendikten sonra çocukluk hayali olan kafe ve restoran işletmeciliği için kollarını sıvayan Güney, görevinden istifa ederek memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde restoran açtı.

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Bu arada çeşitli STK'larda görev alan ve yöneticilik yapan Güney, 2 yıl önce Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Genel Kurulu'na başkan adayı olarak katıldı. 20 yıllık oda başkanını 60 oy geride bırakan Güney, görevi devraldı. Restoran işletmeciliğinin hayali olduğunu söyleyen Pınar Güney, "Küçük bir işletmeyle başladım. Sonra bu gıda ağırlıklı kafeteryayı açtık. Kendi mesleğimizin sorunlarıyla ilgilenmek ve sektörümüzü daha yukarılara taşımak için oda başkanlığına da aday oldum" dedi.





'UMARIM KADIN BAŞKANLAR ARTAR'

TÜRKİYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de kadınların Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federasyonumuzda kadın başkanın görev yapması bizleri gururlandırıyor. İnşallah kadın oda başkanı sayısı daha da artar" ifadelerini kullandı.



MUTFAĞIN SAHİBİ HANIMDIR

SEÇİMLERE 'Mutfağın gerçek sahibi hanımlardır' sloganıyla girdiğini dile getiren Güney, "Kadınları cesaretlendirmek, mesleklerinde ve toplumsal hayatta başarıya ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kadın girişimlerini destekliyoruz, 18 meslek koluna danışmanlık yapıyoruz, üyelerimizle ve şehrimizin lezzetleriyle yakından ilgiliyiz" diye konuştu. Güney, restoranlarda 'usta' kavramının genellikle erkeklerle özdeşleştiğine dikkati çekerek, "Seçime girdiğimde üyelerim 'Kadından başkan olmaz, kadınla rahat iletişim kuramazsınız' dediler. Gerçekten sektörümüz zor, mutfak sert ve hata kabul etmeyen bir yer. Sertlik denince de akla erkek geliyor. Ama bu algıyı yıktık. Seçimden önce ön yargıyla bakan üyelerimiz, 'İyi ki başkanımız kadın, bu kadar ince eleyip sık dokuyor' diyor.Ben odamdaki her ustaya mutfaklarında bir kadın istihdam etmesini şart koştum. 'Ya eşinizi ya kızınızı ya da bir kadın komşunuzu mutfağa alacaksınız' dedim. Kadın, evinde marulu ve domatesi içine sinene kadar 3-4 kez yıkamadan kimsenin önüne koymaz. O yüzden ben kadının olduğu yerde hijyenin, temizliğin, lezzetin ve bereketin olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Şenol KANTÜRK