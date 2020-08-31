Kargoyla her gün bes ton baklava tasıyorlar

GAZİANTEP'TE üretilen tonlarca baklava, tazeliğini kaybetmeden her gün Türkiye'deki diğer illerde yaşayan baklava tutkunlarına ulaştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de baklavaya karşı artan talebe cevap vermekte zorlanan firmalar, ürünlerini müşterilere yetiştirmek için çeşitli yollar deniyor. Otobüs ve çok amaçlı kargo şirketlerinden istedikleri verimi sağlayamayan baklava işletmelerinin imdadına, 2016'da başlatılan 'baklava kargo' hizmeti yetişti. Firma günlük 5 tona kadar baklava taşıyor.