  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kargoyla her gün bes ton baklava tasıyorlar

Kargoyla her gün bes ton baklava tasıyorlar

Kargoyla her gün bes ton baklava tasıyorlar
Giriş Tarihi: 31.8.2020

GAZİANTEP'TE üretilen tonlarca baklava, tazeliğini kaybetmeden her gün Türkiye'deki diğer illerde yaşayan baklava tutkunlarına ulaştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de baklavaya karşı artan talebe cevap vermekte zorlanan firmalar, ürünlerini müşterilere yetiştirmek için çeşitli yollar deniyor. Otobüs ve çok amaçlı kargo şirketlerinden istedikleri verimi sağlayamayan baklava işletmelerinin imdadına, 2016'da başlatılan 'baklava kargo' hizmeti yetişti. Firma günlük 5 tona kadar baklava taşıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kargoyla her gün bes ton baklava tasıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA